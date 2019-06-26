"Жито" признано добросовестным российским экспортером

Самарская мука "Зерно Жизни", произведенная ООО "Жито", получила экспортный бренд нашей страны "Made in Russia".

Почти полгода комиссия при правительстве России проверяла не только качество производимой продукции, но и социальную ответственность предприятия, добросовестность в исполнении налоговых обязательств.

Чтобы соответствовать званию надежного экспортера и использовать маркировку "Made in Russia", признаваемую в большинстве стран мира, нужно было доказать работу предприятия в международной системе ХАССП, гарантирующей полную безопасность пищевого продукта в каждой фазе его приготовления.

Теперь наше государство подтверждает соответствие продукции ООО "Жито" требованиям СДС "Сделано в России", что позволяет гарантировать надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции.