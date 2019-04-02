"ЖИТО" готово к новому сезону экспортной торговли

Менее трех недель остается до открытия судоходного сезона на Волге, а это значит, что крупнейший водный элеватор Самарского региона "ЖИТО" открывает новый сезон экспортной торговли и приглашает всех производителей к сотрудничеству.

В прошлом году с причалов "ЖИТО" на экспорт было отгружено 150 тысяч тонн продукции от предприятий аффилированного агрохолдинга "Зерно Жизни" и многих других производителей Самары и ближайших регионов.

Водные отгрузки значительно дешевле всех других видов доставки, что позволяет делать клиентам наиболее выгодные и востребованные предложения.

Почему аграриям-производителям выгоднее продать свою продукцию на элеватор или через элеватор "ЖИТО"?

"ЖИТО" осуществляет приемку, формирование и хранение партий зерна с заданными параметрами качества, в том числе путем смешивания разных партий. Производитель получает возможность установить максимальную цену из продажи как отдельных партий зерна с фактически установленным лабораторией ЖИТО качеством, так и смеси разных партий с достижением необходимых параметров качества.

Производитель получает льготную перевалку партий зерна на водный или ЖД транспорт плюс бесплатное хранение в пределах периода перевалки и соответствующую экономию на услугах элеватора до 33%.

"ЖИТО" находит покупателя с желаемой ценой покупки на комиссионных условиях. Производитель получает для выбора наилучшее рыночное предложение на сформированную партию с подтвержденным элеватором количеством и качеством.

"ЖИТО" предлагает совместное формирование судовых партий из своего зерна и зерна клиента-производителя, который получает дополнительную премию в цене продажи за объем партии.

"ЖИТО" организует доставки зерна как из хозяйств-производителей, так и бартерной продукции до пункта назначения с использованием зерновозов "Зерно жизни". Аграрии получают возможность решить вопросы доставки в формате "одного окна".

"ЖИТО" предлагает возможность кредитования производителей под залог хранящегося у себя зерна. Производители же получают возможность быстрого закрытия потребности в денежных средствах без привлечения кредитных организаций.

Помимо стандартных преимуществ, в этом году предприятие "ЖИТО", отмечающее свое 60-летие, приготовило специальное предложение для аграриев, которое будет для них чрезвычайно выгодно. Элеватор уже сегодня готов купить остатки прошлогоднего урожая и сформировать корабельные партии на экспорт.