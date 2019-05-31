Агрохолдинг "Зерно Жизни" завершил посевные работы

Сельскохозяйственные предприятия агрохолдинга "Зерно Жизни" завершили весенние посевные работы на две недели раньше, чем в прошлом году.

Весна выдалась теплая. Сеять начали раньше. И хотя работы в полях было намного больше — помимо основного сева пришлось пересеивать большую часть озимой пшеницы, которая погибла в прошлогоднюю осеннюю засуху, успели сделать все. Из высеянной прошлой осенью 27 тысяч га озимой пшеницы выжила только половина, остальное пришлось пересеивать.

В этом сезоне агрохолдинг "Зерно Жизни" засеял около 120 тысяча га, из которых 47 тысяч га пшеницей; 8,3 тысячи га ячменем; 18,2 тысячи га льном; 3,3 тысячи га кукурузой; 3,3 тысячи га, нутом 10,4 тысяч га, горохом 6,5 тысяч га, подсолнечником 23 тысячи га.

Обилие снега и весенних дождей хорошо отразились на всходах — агрономы довольны. Теперь, главное, чтобы не было длительной аномальной жары, как мы наблюдаем в середине и конце мая. "Такой климат типичен для нашего региона, — рассказывает директор агрохолдинга "Зерно Жизни" Андрей Зорин, — амплитуды колебания температур очень высоки и неприятны. Сейчас после сева идеальной агрономической температурой было бы 26-27 градусов тепла с еженедельным мелким, продолжительным дождем. Однако такое лето выпадает нечасто, работаем в тех условиях, что есть. Сейчас между посевной и уборкой в пик жары чрезвычайно важно сосредоточить все внимание на защите растений от сорняков, вредителей и болезней. В жаркую погоду они распространяются с особым ускорением".