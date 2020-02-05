Сады готовятся к лету

Сады садоводческого предприятия "Сургутское" засыпаны снегом. Зима выдалась мягкая, что особенно важно для земляники. Яблони же справляются даже с сильными морозами, ведь все сорта зимостойкие. Они устоят при первых ранних морозах, выдержат трескучие январские, переживут оттепели и возвратные морозы.

Садоводы надеются, что весна будет без резких колебаний температуры, запредельной инсоляции, затяжных и возвратных заморозков и нашествия вредителей — и тогда уродятся и ягоды, и яблоки.

Уже началась подготовка сельхозтехники к предстоящему сезону, поступают новые контейнеры для хранения урожая, цех переработки варит яблочное пюре и замачивает яблоки, идет обрезка яблонь, которая должна быть завершена в апреле.

В общей сложности предстоит обрезать почти 700 га плодоносящего и около 250 га молодого сада. Процесс обрезки непростой. Некоторые деревья очень разрослись, а обрезать нужно по науке, иначе на хороший урожай рассчитывать не приходится.

В 2024 году валовый сбор яблок и ягод в Сергиевских садах должен вырасти почти вдвое и превысить 9 000 тонн. Для этого нужно высадить сотни гектаров интенсивных яблоневых садов и ягодников. И не просто высадить, а обеспечить их шпалерно-опорными конструкциями и капельным поливом. Чтобы справиться с таким объемом, необходимо максимально уйти от ручного труда, прежде всего, в работах по уходу за садом. Продолжить внедрение современных технологий надежного длительного хранения яблок и увеличения срока хранения ягод. И, конечно, расширить ассортимент за счет новых сортов и продуктов переработки.

В этом году "Сургутское" планирует высадить несколько десятков гектаров интенсивного сада в Сергиевских и Спасских садах, а также несколько гектаров смородины в Сергиевских и Кошкинских садах.

Одним из важных активов "Сургутского" является Кошкинский плодопитомник, его задача — обеспечить качественными саженцами всё предприятие. В этом году здесь будет произведено несколько десятков тысяч саженцев яблонь-двухлеток зимних сортов "Вишневое" и "Синап", а также осенних "Спартак" и "Жигулевское", почти 100 000 саженцев смородины, в том числе на продажу, и тысячи саженцев земляники.