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Земледельцы агрохолдинга "Зерно Жизни" продолжают уборку и сеют озимые

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прошедшие в августе дожди несколько придержали уборочные работы в Самарской губернии, но ситуация постепенно выправляется. Агрохолдинг "Зерно Жизни" (13 сельхозпредприятий в Самарской и Саратовской областях, 140 000 га обрабатываемой территории) быстро наверстывает упущенное время. Полностью завершена уборка озимой пшеницы, намолочено более 40 000 тонн, средняя урожайность составила 30,7 ц/га. Завершается уборка гороха, убрано 12 000 тонн, средняя урожайность 22 ц/га. Продолжается уборка льна, нута и яровой пшеницы, началась уборка кукурузы.

Фото: предоставлено ГК СИНКО

Вчера, 3 сентября, совокупный намолот пшеницы хозяйствами АПХ "Зерно Жизни" превысил 100 000 тонн. Юбилейная тонна получена в СХП "Раздольное" (Камышлинский и Клявлинский район).

На начало сентября доля АПХ в валовом урожае Богатовского района составляет 25%, Кинель-Черкасского — 30%, Кошкинского — 50%. Камышлинского — 50, Клявлинского — 12,5%.
Заметим, что пшеница в этом году дает очень хорошую урожайность и высокое качество. Так, например, при средней урожайности по Клявлинскому району около 20 ц/га, в СХП "Раздольное" сейчас получают 34,9 ц/га, а средняя урожайность яровой пшеницы по всему агрохолдингу "Зерно Жизни" более 25 ц/га.

Хорошими темпами идет сев озимой пшеницы. На сегодня из 25 000 запланированных под озимые гектаров засеяно 17,5 тысяч. Около 1 000 га осталось засеять в Кошкинском районе, а также на юге области, где пока слишком сухо.

В ход идут элитные семена сортов "Малахит" и "Безенчукская 380", произведенные на семенном заводе "Зерно Жизни" (с. Кармала, Кошкинский район).

А там, где посеяли раньше, озимые уже дали всходы.

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