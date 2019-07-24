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Растениеводство АПК и пищепром

Агрохолдинг "Зерно Жизни" начинает битву за урожай

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Этот агросезон очень непростой. Все началось еще осенью прошлого года, дождей не было вовсе, и озимую пшеницу сеяли в сухую землю. К сожалению, надежды на щедрость небес не оправдались, и весной стало ясно, что 45% полей нужно полностью пересеивать или "ремонтировать", то есть досеивать их яровой пшеницей. Это сделали. Однако и весна выдалась засушливой, растения находились в жестком дефиците влаги, и, что самое печальное, засуха пришлась как раз на период их вегетации. Конечно, не везде было одинаково, некоторым хозяйствам повезло, дожди там прошли. Однако в южной зоне, например, в саратовском "РосТоке", самом большом сельхозпредприятии "Зерна Жизни", было сухо-насухо…

Фото: предоставлено ООО "Зерно Жизни"

Тем не менее, поддержка посевов продолжалась всю весну, боролись с сорняками и вредителями, а немаловажную роль в наблюдаемом сегодня результате сыграли нулевые технологии обработки почвы. Как известно, no-till очень хорошо сберегает почвенную влагу.

На прошлой неделе первые комбайны АПХ "Зерно Жизни" вышли на поля. Поспел ячмень в "РосТоке", озимая пшеница "Малахит" и "Безенчукская-380" в "Степном" (Богатовский район), "Борме" (Кошкинский), "Семеновском" (Кинель-Черкасский). Директор агрохолдинга "Зерно Жизни" Андрей Зорин немного удивлен: "Урожайность очень приличная и, можно сказать, неожиданная. На некоторых полях в "Борме", посеянных по чистому пару, получили аж 47.5 ц/га, и даже в "РосТоке" ячмень выдает по 18-20 центнеров".

Показатели качества пшеницы тоже весьма неплохие: твердый 4-й, а иногда даже 3-й класс.

На сегодня в общей сложности убрано более 1 000 гектаров, намолочено более 3 000 т различного зерна. Пока уборочная идет неровно: то влажность высоковата, то "спелая" пшеница кончается. Но нет сомнений, скоро все войдет в привычный для уборочной ритм.

В битве за урожай примут участие 92 комбайна "Акрос" и 22 "Вектора".

Другие хозяйства "Зерна Жизни" тоже на низком старте: делается заключительная оценка состояния техники, еще раз уточняются правила и требования, зоны ответственности механизаторов и специалистов.

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