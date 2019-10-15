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Растениеводство АПК и пищепром

Агрохолдинг "Зерно Жизни" намолотил более 200 тысяч тонн урожая

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Агрохолдинг "Зерно Жизни", входящий в группу компаний "СИНКО", собрал более 200 тыс. тонн пшеницы, ячменя, гороха, нута, льна, кукурузы и других культур.

Фото: предоставлено ООО "Зерно Жизни"

На 10 октября агрохолдинг "Зерно Жизни" убрал урожай с 94000 гектаров посевных площадей, валовый намолот превысил 200 000 тонн. Хозяйства агрохолдинга, находящиеся в Самарской губернии, собрали 172000 тонн зерновых и зернобобовых, из них 119000 тонн яровой и озимой пшеницы. Это 10,3% и 12,5% от областного результата (по данным министерства сельского хозяйства). В агрохолдинге отмечают очень хорошую среднюю урожайность - 25,3 ц/га, что значительно выше аналогичного показателя по Самарской области.

Теперь предстоит убрать еще 22000 гектаров поздних культур, и уже сейчас есть все предпосылки к тому, что рекорд, установленный аграриями "Зерна Жизни" в феноменальном 2017 году, будет переустановлен.

Высокие показатели производства агрохолдинга "Зерно Жизни" - следствие многолетнего опыта в растениеводстве, применения высокопроизводительной сельхозтехники и почвосберегающих технологий no-till, использования семян высоких репродукций собственного производства, строгого соблюдения севооборота, научно обоснованных норм внесения минеральных удобрений и грамотного применения средств защиты растений.

Ежегодно группа компаний СИНКО инвестирует в воспроизводство и развитие агробизнеса сотни миллионов рублей.

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