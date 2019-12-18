Группа компаний СИНКО удостоена премии "Коммерсантъ года 2019"

В пятницу в Lotte Hotel Samara состоялась церемония вручения премии "Коммерсантъ года 2019", которая является одной из самых авторитетных и крупных в деловом сообществе страны и присваивается за вклад в развитие российского бизнеса.
"Самарская инновационная компания" удостоена премии в номинации "Синергия" за реализацию проекта "Лечебно-реабилитационный центр Медгард". Отмечено, что проект является первым успешным опытом Самарской области по использованию объектов незавершенного строительства в рамках государственно-частного партнерства. Объем инвестиций составил 190 млн рублей, создано более сотни новых рабочих мест. За 11 месяцев 2019 года центр оказал более 7 000 тысяч медицинских услуг, в том числе несколько сотен госпитализаций по ОМС.