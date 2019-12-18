Группа компаний СИНКО удостоена премии "Коммерсантъ года 2019"

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В пятницу в Lotte Hotel Samara состоялась церемония вручения премии "Коммерсантъ года 2019", которая является одной из самых авторитетных и крупных в деловом сообществе страны и присваивается за вклад в развитие российского бизнеса.

Фото: предоставлено ООО "Медгард"