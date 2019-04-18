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АПК и пищепром Экономика и бизнес

ЖИТО готово к хранению государственного зерна

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский элеваторно-мельничный комплекс "ЖИТО" включен федеральным агентством "Росрезерв" в перечень предприятий, аккредитованных для хранения государственных продовольственных запасов зерна.

Фото: предоставлено ООО "Зерно Жизни"

В настоящее время элеваторно-мельничный комплекс "ЖИТО", крупнейший в регионе, обладает мощностью единовременного хранения продукции 110 000 тонн, современной системой термометрии, контролирующей состояние зерна в каждой секции силосов, отработанными технологиями сушки и доработки.

Включение элеваторно-мельничного комплекса "ЖИТО" в реестр означает высокую оценку предприятия, особенно в контексте ужесточения госконтроля за качеством зерна и фитосанитарных требований.

Напомним, что в прошлом году генпрокуратура выявила ряд нарушений в хранении госзерна на элеваторах в Красноярском крае, Орловской и Ульяновской областях. После этих событий контроль соответствия предприятий необходимым требованиям стал гораздо строже.

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