Агрохолдинг "Зерно Жизни" пополнил семейство сельхозтехники

Сельхозпредприятия начали подготовку к следующему сезону. В "Раздольное", "Чесноковское" и "Романовку" поступили новые посевные комплексы AMAZONE Primera DMC-9000, а к ним и новые тягачи "Кировец К-735Ст".

Немецкая техника превосходно проявила себя на весенней посевной в "Раздольном", так что было решено купить еще три таких же агрегата. Сеялка хотя и дорогая, но универсальная: может применяться и при сухом севе озимых, и при влажном севе яровых и подсолнечника, с помощью долотовидных сошников (анкеров) она обеспечивает безупречную точность укладки и заделки посевного материала и на обработанном культиватором поле, и по прямому посеву. Неровности и камни ей нипочем, а ширина захвата впечатляет: девять метров.

Отечественный трактор К-735 - это последняя глубокая модификация энергонасыщенного трактора К-744, хорошо известного нашим механизаторам и инженерам. Улучшения касаются комфорта, систем управления, двигателя и агрегатирования. Машина имеет гидравлический автопилот, обеспечивающий точное позиционирование трактора и орудия на поле, увеличивает производительность, экономит время и ресурсы. Благодаря отличным тягово-транспортным характеристикам новый "Кировец" может применяться на самых тяжелых работах в любую погоду.

Алексей Калугин, главный инженер СХП "Чесноковское": "Больше спасибо! Новую технику всегда приятно получать, а работать на ней - тем более!"

Инвестиции в качество сева и новую технику составили более 40 млн рублей.