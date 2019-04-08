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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Агропроизводителей научат экспортировать урожай

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайший четверг, 11 апреля, в Самаре пройдет обучающий семинар для аграриев на тему: "Актуальные вопросы экспорта зерна и продуктов его переработки в новом агросезоне-2019", организованный ГПУ ДБО "Самара-Арис" совместно с ГК "СИНКО" при содействии министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Фото: предоставлено ГК СИНКО

На семинаре аграрии смогут получить самую последнюю информацию о своих возможностях в торговле урожаем, в том числе прошлогодних остатков, новых фитосанитарных требованиях Россельхознадзора, простых способах включиться в экспортные партии даже с небольшими объемами, инфраструктурных возможностях хранения и отгрузок, мерах господдержки.

Элеваторно-мельничный комплекс "ЖИТО", отмечающий свое 60-летие, приготовил специальное предложение для аграриев, которое будет для них чрезвычайно выгодно.

Семинар для агропроизводителей-растениеводов пройдет 11 апреля в 9.30 по адресу: г. Самара, ул. Металлургическая, 92, учебный центр "Самара-Арис".

Предварительно зарегистрироваться можно по телефонам: 8-84676-2-16-07; 8-84676-2-38-92; 8-84676-2-38-93 в рабочее время.

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