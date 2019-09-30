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"Зерно Жизни" инвестирует около 100 млн руб. во вторую очередь семенного завода

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг "Зерно Жизни", входящий в ГК "СИНКО", вложит около 100 млн руб. в строительство второй очереди семенного завода в селе Новая Кармала Кошкинского района.

Фото: предоставлено ООО "Зерно Жизни"

Напомним, завод был введен в эксплуатацию в 2014 году. Решение о строительстве второй очереди было принято в прошлом году.

Сейчас на объекте завершено строительство фундамента приемной ямы, очистительной башни и галереи подачи зерна, начался монтаж металлоконструкций.

По словам директора семенного хозяйства "Кармала" и семенного завода Джамиля Идрисова, строительство идет по графику. Работы планируется завершить к Новому году.

Сегодня завод полностью обеспечивает хозяйства агрохолдинга "Зерно Жизни" семенами высоких репродукций, а также продает их другим сельхозпроизводителям. В прошлом году на него поступило 20тыс. тонн зерна, из которых было получено почти 17тыс. т семян.

Сейчас в ассортименте предприятия три сорта озимой пшеницы, три яровой, по два сорта гороха и нута, по одному льна и ячменя.

"Однако потребности агрохолдинга "Зерно Жизни" растут с каждым сезоном, — отмечают в холдинге. — Прежде всего, прибавилось площадей. В 2015 году было 100 тысяч га, сейчас почти 140. Кроме того, меняется технология земледелия. В 2015 году лишь треть наших площадей обрабатывались по no-till, сейчас уже две трети, а в ближайшей перспективе еще несколько хозяйств завершат переход на эту ресурсосберегающую технологию. Но что такое no-till? Это значит, что паров, то есть "отдыхающих" от посевов площадей, больше нет, и семян нужно еще больше".

Именно по этим причинам и было принято решение о расширении семенного завода.

Завод в Новой Кармале — единственное на территории Самарской области предприятие такого профиля, позволяющее производить высокопродуктивные семена в промышленных объемах. Производство полностью автоматизировано, его элеватор оборудован системами аспирации, температурного контроля и механизированной выгрузки. Объем единовременного хранения зерна — 14тыс. т. Производительность сортировки и сушки семян при снижении влажности с 20 до 14% — не менее 13 т/час.

Семена имеют высокую генетическую чистоту, которая контролируется оригинаторами возделываемых сортов. Современная технология производства гарантирует высокое качество семян и их полное соответствие требованиям ГОСТ. Сорта адаптированы к почвенно-климатическим особенностям области и на протяжении многих лет демонстрируют хорошую урожайность и повышенную устойчивость к болезням, полеганию, засухе и морозам.

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