Дмитрий Азаров осмотрел сады ОАО "Сургутское" и ознакомился с ходом уборки урожая яблок

Заместитель генерального директора ОАО "Сургутское" по производству Елена Кардаполова рассказала, что плодово-ягодное хозяйство "Сургутское" имеет почти 90-летнюю историю и занимается выращиванием яблок и ягод на 2 800 га в Самарской и Пензенской областях, реализуя их под маркой ЯФО.

Три года назад предприятие вошло в группу компаний СИНКО. С тех пор в садоводство инвестировано 118 млн руб. Средства были направлены на высадку новых яблоневых садов интенсивного типа, создание системы капельного орошения ягодных плантаций и закупку оборудования. Инвестиции быстро дали результаты: производство яблок увеличилось более чем вдвое. Так, в 2016 году собрали 1 840 тонн плодов, в 2018-м — 4 160, а в планах на текущий год — уже более 6 000 тонн.

Новые ягодники тоже дают приличный урожай. В этом году собрано 63 тонны садовой земляники, 56 тонн черной смородины и почти 8 тонн малины.

В планах компании высадка молодых садов, развитие питомника и производства саженцев, рекультивация старых насаждений, строительство современного завода по переработке плодово-ягодной продукции и многое другое.

Губернатор отметил необходимость взаимодействия с научными институтами и объединениями с целью развития собственной линейки сортов и выхода с ними на федеральный рынок. Елена Кардаполова уточнила, что нужны даже не столько новые сорта, сколько проведение сортоиспытаний и новые сорто-подвойные комбинации. Губернатор поручил региональному Минсельхозу изучить вопрос и разработать предложения по объединению усилия ученых и производителей.