Завод "Мукомол" получил право на использование знака Made in Russia

Завод "Мукомол", входящий в ГК "СИНКО", успешно прошел второй этап сертификации "Сделано в России", разработанной Российским экспортным центром (РЭЦ), и получил право на использование национального бренда.

Совсем скоро на упаковке муки "Зерно Жизни" появится знак соответствия Made in Russia. Стабильность качества производимой продукции обеспечивается формированием идентичных помольных партий, современными технологиями мукомольного производства, безукоризненным соблюдением технологических регламентов и санитарных правил.

Отличительный знак говорит о том, что ОАО "Мукомол" развивает производственную базу и дорожит деловой репутацией. По мнению экспертов РЭЦ, успешные результаты комплексной работы предприятия позволяют достойно представлять российский продукт за рубежом.

Знак Made in Russia повышает узнаваемость продукции на международных рынках, увеличивает уровень доверия со стороны покупателей, клиентов и партнеров. Наличие экспертизы, основанной на проверке ряда показателей, снижает риски при работе с новыми партнерами и подрядчиками, позволяет удостовериться в их добропорядочности.

Завод "Мукомол" с 1999 года производит мукомольную продукцию под торговой маркой "Зерно Жизни". Мука изготавливается из пшеницы, выращенной на полях агрохолдинга, обрабатывающего 140 000 га в Самарской, Саратовской и Ульяновских областях. На заводе внедрена система менеджмента качества и безопасности пищевой продукции на базе принципов ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points) — оптимальной модели управления безопасностью производственного процесса на всех уровнях. Она подразумевает строгий контроль качества на всех этапах пути товара к потребителю, начиная от производства исходного сырья и заканчивая появлением продукта на прилавке магазина.

Мука "Зерно Жизни" полностью соответствует требованиям Таможенного союза и российским ГОСТам, не содержит хлебопекарных добавок, имеет хорошую репутацию на рынке и востребована покупателями, в том числе за пределами Самарского региона.