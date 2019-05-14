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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров вошел в состав консультативной комиссии Госсовета

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров включен в состав консультативной комиссии Государственного совета РФ. Обновленный состав ее утвержден распоряжением президента от 1 мая.

Всего в комиссию вошли главы 17 субъектов страны. Руководство комиссии осталось прежним: возглавляет ее первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, его заместители - помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин и зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко.

Консультативная комиссия Госсовета оказывает содействие президенту в определении круга наиболее важных вопросов развития страны и регионов, вырабатывает их возможные решения.

Напомним, Дмитрий Азаров также возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению "Культура".

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