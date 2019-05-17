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Малый бизнес Экономическая политика

Индекс RSBI: российский малый бизнес ожидает во втором квартале экономической "оттепели"

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Показатель самочувствия малого и среднего бизнеса в России - Индекс RSBI - продемонстрировал рост деловой активности в первом квартале 2019 года, увеличившись до 52,0 пункта против 47,1 пункта в четвертом квартале прошлого года. При этом три первых месяца 2019 года оказались для предпринимателей, по их оценкам, худшими с точки зрения условий ведения бизнеса за последние три года.

Негативные прогнозы, которые бизнес давал в конце 2018 года, полностью реализовались в начале этого года. Ухудшение отметили 43% опрошенных, а улучшение - всего 9%. В первую очередь компании МСБ столкнулись со снижением выручки - на себе его испытали 46% предприятий. Рост выручки отметили только 15%. Однако во втором квартале 2019 года российский малый бизнес после существенного падения продаж ждет их восстановления и роста. Оптимистические ожидания предпринимателей компенсировали изменившиеся условия ведения бизнеса и поддержали динамику Индекса, выведя его в позитивную плоскость.

"Снижение доходов малого бизнеса является прямым следствием сокращения реальных располагаемых доходов населения, которое мы наблюдали в начале года, и общего ухудшения макроэкономической ситуации. Кроме того, не все предприятия успели перестроить свою деятельность с учетом фактора повышения НДС, - объясняет результаты исследования руководитель блока "Средний и малый бизнес" Промсвязьбанка Константин Басманов. - Во втором квартале мы ожидаем увидеть более оптимистическую картину, связанную как с укреплением национальной валюты, так и с уходом эффекта повышения налоговой нагрузки. Второй и третий кварталы года - традиционно сильные для бизнеса, особенно на фоне низкой базы первого квартала".

Во втором квартале бизнес рассчитывает на оттепель. Улучшения условий ждут 27% предпринимателей, а ухудшения - только 22%. На рост выручки надеются 43%, а падения ожидают 16%. Положительный вклад в рост индикатора внесло улучшение кадровой компоненты и ускорение инвестиционной составляющей. Правда, также преимущественно за счет позитивных прогнозов на следующий период.

Во втором квартале 2019 года сразу 19% от опрошенных предприятий МСБ намерены нарастить штат против 10% в первом квартале. О планируемых сокращениях персонала говорят только 7% против 11%, соответственно.

Инвестиции планируют наращивать 28% от опрошенных предпринимателей, что больше, чем было в первом квартале (17%). Сокращать инвестиции будут 7% МСБ против 15% кварталом ранее.

При этом индекс доступности финансирования практически не изменился. Это свидетельствует о том, что условия кредитования банками малого бизнеса не изменились по сравнению с предыдущим периодом. В частности, легкость получения кредитов в первом квартале 2019 года отметили 31% от опрошенных предпринимателей, в четвертом квартале 2018 года таких было 37%. В то же время сложности фиксировали 34% против 36% кварталом ранее.

Не показала существенного изменения и структура спроса на кредиты со стороны МСБ. За получением кредитов в банки обращались 18% компаний, получили одобрение 10%. В конце 2018 года эти цифры были 17% и 10%, соответственно.

Индекс RSBI - ежеквартальное исследование бизнес-настроений малого и среднего бизнеса, организованного Промсвязьбанком совместно с "Опорой России". В XIX волне опроса участвовали владельцы и топ-менеджеры 2300 компаний сектора МСБ из 23 регионов Российской Федерации.

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