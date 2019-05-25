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Интернет Транспорт и связь

10% частных и 7% корпоративных пользователей в Самарской области столкнулись с интернет-угрозами

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала этого года с различными киберугрозами в интернете столкнулся приблизительно каждый десятый пользователь в Самарской области, а каждый пятый – с атаками так называемых локальных угроз – тех, которые попадают на устройства не из сети, а с различных съёмных носителей, например USB-накопителей. Такие результаты получила “Лаборатория Касперского”, проанализировав данные о срабатывании защитных компонентов своих решений в облачной инфраструктуре Kaspersky Security Network (KSN) в период с 1 января по 30 апреля этого года.

Деньги остаются главной мотивацией киберпреступников, поэтому одним из основных инструментов в атаках являются банковские троянцы. С их помощью злоумышленники выуживают у пользователей конфиденциальные данные финансового характера: номер банковской карты, данные учётной записи в системе онлайн-банкинга, данные доступа к корпоративному счёту и т.п. Как выяснила “Лаборатория Касперского”, с начала этого года атакам банковских троянцев подвергся приблизительно каждый 100-й пользователь в Самарской области, в том числе сотрудники различных организаций.

Чтобы замаскировать банковских троянцев и другое вредоносное ПО, злоумышленники активно используют методы социальной инженерии, в частности фишинг (поддельные веб-страницы и сообщения в электронной почте, мессенджерах и соцсетях). Цель в этом случае – усыпить бдительность пользователя, вызвать у него интерес к полученному письму или открытой странице и заставить таким образом скачать зловред или поделиться конфиденциальной информацией. По данным “Лаборатории Касперского”, с января по апрель пользователи Самарской области пытались перейти на фишинговые страницы почти 800 тысяч раз.  

При этом эксперты отмечают, что вектор атак злоумышленников всё больше смещается в сторону организаций и прежде всего из сегмента среднего и малого бизнеса. По данным “Лаборатории Касперского”, за первые четыре месяца этого года в Самарской области с киберугрозами из интернета столкнулось 7% корпоративных пользователей, а с локальными зловредами 15%. 

Интерес киберпреступников к коммерческим компаниям объясняется тем, что так они получают прямой доступ к счетам и деньгам организации. Это потенциально обеспечивает им больший доход, чем атаки на индивидуальных пользователей. А небольшие компании упрощают задачу злоумышленникам, так как зачастую обладают более слабой защитой от киберугроз, чем крупные предприятия и корпорации.
Для атак на корпоративных пользователей злоумышленники преимущественно выбирают целевой фишинг. В этих случаях сообщения в электронной почте максимально похожи на официальные письма: к получателю обращаются по имени, в подписи фигурирует название реальной компании и якобы имя и должность её сотрудника, тема письма соответствует профилю работы организации. К примеру, бухгалтер атакуемой компании может получить письмо с темой “Копии документов за апрель”. Ожидая именно эти файлы и видя максимально корректное письмо, сотрудник с большой долей вероятности откроет вложение, которое в итоге окажется вредоносным. 

“Фишинг и другие киберугрозы наносят большой урон как компаниям, так и частным пользователям. Люди и организации теряют деньги и ценные данные, рискуют своей репутацией, несут расходы, связанные с восстановлением работоспособности систем и устройств, – поясняет Константин Игнатьев, руководитель отдела контентных аналитиков ”Лаборатории Касперского“. – Чтобы не стать жертвой фишинга, мы рекомендуем пользователям выбирать защитные решения с антифишинговыми функциями и, естественно, не терять бдительность в интернете: проверять подлинность адреса отправителя письма и содержащейся в нём ссылки; не открывать вложения и не кликать по ссылкам, если их благонадёжность вызывает сомнения; не оставлять личные данные на подозрительных страницах”.

В свою очередь организациям, в том числе из сегмента среднего и малого бизнеса, “Лаборатория Касперского” рекомендует:

- проводить для сотрудников тренинги по повышению киберграмотности, на которых можно отработать практические навыки безопасного поведения в цифровой среде – например, с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP);
- делать резервное копирование и шифрование файлов для дополнительной защиты в случае утери устройства и утечки данных;
- регулярно обновлять программное обеспечение, чтобы избежать наличия незакрытых уязвимостей;
выбрать подходящее решение для защиты малого и среднего бизнеса с простым управлением и проверенными функциями безопасности, например, Kaspersky Small Office Security или Kaspersky Endpoint Security Cloud.

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