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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Система видеонаблюдения "Ростелекома" готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" полностью подготовил и проверил работоспособность системы видеонаблюдения за единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2019), основной период которого начался 27 мая. До 1 июля экзамены пройдут во всех субъектах Российской Федерации, а также в 70 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей. Для видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ-2019 в 5 713 ППЭ задействовано свыше 100 тыс. камер.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

С 14 по 24 мая "Ростелеком" провел тестирование систем видеонаблюдения, размещенных в 51 тыс. аудиторий, в ППЭ и региональных центрах обработки информации по всей стране. Охват видеонаблюдением составил более 96% аудиторий. В 4% аудиторий в самых отдаленных ППЭ в труднодоступных местностях РФ ведется видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передается на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Видео из аудиторий будет транслироваться на портале видеонаблюдения www.smotriege.ru.

Контроль за проведением государственной аттестации осуществляют свыше 7 тыс. федеральных онлайн-наблюдателей. Наблюдение в том числе ведется в ситуационном центре в Москве, который открывается 27 мая. "Ростелеком" выступил технологическим партнером, предоставив бесперебойный гарантированный доступ в интернет и другое оборудование, которое позволяет в круглосуточном режиме следить за ходом проведения ЕГЭ.

Техническую поддержку портала "Смотри.ЕГЭ" обеспечивает операторская площадка "Ростелеком Контакт-центр" в Челябинске. Специалисты осуществляют мониторинг функционирования программного обеспечения и защиту портала от DDoS-атак мощностью вредоносной нагрузки до 40 Гбит/с. Общее время трансляции на портале www.smotriege.ru в период проведения экзаменов с 20 марта по 20 сентября 2019 года составит 30 дней, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 15 тыс. пользователей.

Для полноценной поддержки пользователей портала "Ростелеком" организовал бесплатную горячую линию по номеру 8-800-100-43-12. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ. С этого года контактный центр также будет принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Операторская площадка готова принимать до 300 обращений в час.

"Служба поддержки портала "Смотри.ЕГЭ" начала работу 5 марта. До 15 ноября она будет работать в круглосуточном режиме и принимать обращения с территории всей России, а также поддерживать пункты проведения экзаменов, расположенные за пределами нашей страны. В ходе основного периода ЕГЭ-2019 на вопросы пользователей портала будут отвечать около 150 операторов. В проекте также задействованы система интерактивного голосового взаимодействия и специальный веб-сервис для приема вопросов по электронной почте и через форму обратной связи на портале видеонаблюдения", — сказала директор по корпоративным проектам "Ростелеком Контакт-центр" Елена Соромотина.

В досрочный период сдачи государственных экзаменов, который прошел с 20 марта по 10 апреля, в челябинский контактный центр поступило более тысячи звонков на горячую линию и более 200 письменных обращений по электронной почте. Среднее время ожидания ответа оператора по телефону составило пять секунд, на запросы, присланные по электронной почте, операторы отвечали в течение пяти минут. Среднее время диалога специалиста контактного центра с представителями ППЭ составило 7,5 минут.

В работе над проектом принимают участие более 5 тыс. сотрудников "Ростелекома", организовано 2 тыс. мобильных бригад.

Государственные экзамены в основной период сдадут почти 750 тысяч человек.

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