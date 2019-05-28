МегаФон признан самым эффективным телеком-брендом

Оргкомитет Effie Russia, главной премии за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России — Effie Russia Awards, опубликовал индекс эффективности Effie Russia 2019. МегаФон занял первое место среди телекоммуникационных брендов и третье в общем зачете. В 2019 году МегаФон забрал сразу пять статуэток Effie: золото, серебро и три бронзы. Всего 11 кейсов бренда стали финалистами премии.

Победу МегаФону принесли сразу несколько проектов и кампаний в 2018 году, которые не остались незамеченными жюри. Самым успешным стал кейс "Чемпионы наших сердец", который взял две награды — золото в номинации "Фокус/ Однократное вовлечение" и бронзу в "Телекоммуникации. Интернет". Проект был реализован для поддержки сервиса "МегаФон ТВ" в рамках коммуникации к Чемпионату мира по футболу. Благодаря оперативности запуска (на разработку и запуск креатива потребовалось всего 48 часов!) и точному попаданию в целевую аудиторию, кампания показала отличные бизнес-результаты, увеличив посещаемость сайта и количество регистраций в сервисе в два раза. За счет вирусности креатива и большого вирального охвата, бренд стал вторым по количеству упоминаний в рамках чемпионата, не являясь официальным спонсором.

Также стоит отметить занявший второе место в номинации "Positive change/ Вклад в общество и устойчивое развитие кейс "Для тех кто ждет", реализованный с фондом "Подари жизнь" и агентством VMLY&R Moscow. Акция превратила время ожидания абонентов оператора при звонке на линию колл-центра в пользу для тех, кто тоже ждет. При звонке абонента на линию каждая секунда ожидания конвертировалась в 1 рубль для детей, ожидающих усыновления. В результате акции 1,5 миллиона секунд ожидания превратились в 1,5 миллиона рублей помощи. Благодаря этой сумме фонд снял 591 видеоанкету, и 63 ребенка уже нашли свою семью. Фонду "Измени Одну Жизнь" были необходимы средства на производство видеоанкет для детей в детских домах, ждущих усыновления. Партнером проекта стал один из крупнейших мобильных операторов — МегаФон.

Помимо этого бронзу взяли еще два кейса — "Смотри футбол на "МегаФон ТВ" в номинации "Спортивный маркетинг" и проект "Киберспорт начинается с тебя" в номинации "Спонсорство". Последний стал первым в России проектом на территории киберспорта, получившим признание Effie.

Снежана Черногорцева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям МегаФона:

Это лучший результат нашего маркетинга за все годы премии Effie в России. Впервые МегаФон стал самым эффективным брендом в телеком категории.