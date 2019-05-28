В Самаре подвели итоги Фестиваля Буктрейлеров 2019

В Музее Модерна состоялся просмотр конкурсных работ Фестиваля Буктрейлеров 2019. Жюри огласило победителей, а также обладателя приза зрительских симпатий.

Фестиваль Буктрейлеров стартовал ещё в феврале этого года совместно с "Германским информационным центром в Самаре". По словам организаторов, он призван повысить интерес молодежи к современной литературе через создание буктрейлеров и помочь ей сориентироваться в выборе книг. В фестивале принимали участие как школьники, так и студенты.

Оценивали работы юных дарований ведущие специалисты региона в сфере культуры и кино: режиссер, краевед и организатор самарской студии документалистики "Краеведофф" Галина Щерба, кинокритик, член союза Кинематографистов России Валерий Бондаренко, режиссер и преподователь по кино Сергей Ерышев, журналист, издатель Сергей Силантьев. А также культуртрегер Самары, арт-критик и независимый режиссер Илья Саморуков, самарский краевед, блогер, сценарист, этнограф Олег Ракшин. И Организатор фестиваля — директор Германского центра в Самаре — Василий Никитин.

"Жюри отсматривало эти фильмы сначала индивидуально, и сегодня ещё раз посмотрели свежим взглядом. Интересно, как вы сами тоже смотрите эти буктрейлеры и реагируете на них. — поделился Василий Никитин. — Кто был на мастер-классах Валерия Бондаренко и Галины Щербы помнят про правило отражения, которое сильнее самого луча. В некоторых работах было видно, что вы снимали не потому, что было интересно вам, а тем, кто смотрит. По этим принципам мы и судили всех участников".

В номинации "Проза" победителями стали Екатерина Анисимова, Данара Казыева, Дарья Калинина и Анастасия Малахова с работой по мотивам сказок братьев Гримм "Гензель и Греттель".

В номинации "Поэзия" первого места были удостоены Алена Филимоненко, Ксения Бурцева и Елизавета Субботина с буктрейлером на произведение М. Ю. Лермонтова "Демон".

Почетное первое место в номинации "Драматургия" заняла команда Анастасия Соловьева, Марина Парамошкина, Ирина Шишканова и Мария Андреюшкина с трейлером на книгу Ф.Шиллера "Коварство и Любовь".

Победителями в номинации "Афоризмы" оказались Алена Старкова, Дарья Малюта, Артем Скулкин, Артем Оборин за видеоролик "Так говорил Заратустра".

"Я вообще впервые увидел буктрейлер, спасибо за это фестивалю. Приятно, что такой современный формат был показан в стенах Музея Модерна, — признается Илья Саморуков. — Литературы в современном информационном поле становится все меньше и меньше. С этим нужно бороться. Есть такое понимание любви — количество уделенного времени. Книга предполагает часы чтения. Есть книги, которые вообще невозможно прочитать! Я за то, чтобы мы могли уделять время тому, что любим, а буктрейлер поможет привлечь к этому внимание".

Члены жюри награждали победителей абонементами на 120 часов изучения немецкого языка в Германском информационном центре, дипломами и памятными призами.

Особого внимания удостоилась работа воспитанников Гимназии №1 "Marc-Uwe Kling "Das Kanguru-manifest", которая сопроводила буктрейлер музыкальным номером. Ребята получили приз зрительских симпатий.