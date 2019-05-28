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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 предлагает читать рэп в чатах

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор Tele2 запустил в сети "ВКонтакте" бота, который превращает привычные аудиосообщения в рэп-треки. Пользователи могут попробовать себя в роли мастера речитатива, устроить рэп-баттл и отточить свое исполнение.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 предлагает пользователям соцсетей общение по "другим правилам". Новинка оператора ориентирована на пользователей, которые предпочитают общаться в мессенджерах и все чаще с помощью голосовых сообщений. Бот "Гигаbeats" в соцсети "ВКонтакте" генерирует рэп-треки на основе текста пользователя. Вместо стандартного аудиосообщения собеседник получит послание под один из трех битов.

Аранжировки для бота написал битмейкер DJ Tactics. Он является ярким представителем локальной хип-хоп-индустрии и завсегдатаем Versus Battle — российского интернет-шоу на YouTube в жанре рэп-баттлов. Продюсер создал три различных по стилю, настроению и сложности бита для будущих треков. "Путешествие" идеально подойдет для сторителлинга, "Космический пират" понравится консерваторам, а более современный "Опасный микрофон" поможет продемонстрировать скорость речитатива.

Новая система "Гигаbeats" доступна бесплатно всем пользователям соцсети "ВКонтакте". Для активации бота нужно направить сообщение с текстом "Дай мне бит". Tele2 предлагает начинающим битмейкерам два сценария создания трека. Можно просто отправить аудиосообщение, а бот сам наложит на него бит. Вариант для более опытных исполнителей: пользователь прослушивает биты и в режиме онлайн диктует послание в выбранном ритме.

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