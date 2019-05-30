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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" лидирует в сегменте создания цифровых систем весогабаритного контроля

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily представило итоги аналитического отчета о ходе внедрения в дорожную инфраструктуру России систем автоматического контроля веса и габаритов транспортных средств. Всего по состоянию на апрель 2019 года на дорогах России действует 93 автоматических пункта весогабаритного контроля грузового транспорта (АПВГК), из которых более половины создано компанией "Ростелеком".

В ближайшие годы сегмент цифровых систем весогабаритного контроля ожидает стремительный рост. В национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" определено, что до конца 2023 года в стране будет построено 387 АПВГК на автотрассах федерального значения, а до конца 2024 года - еще 366 пунктов на трассах регионального и межмуниципального значения во всех субъектах РФ. Таким образом, через шесть лет общее количество автоматических пунктов весогабаритного контроля вырастет более чем в восемь раз до 753 единиц.

Всего в проектах создания АПВК по заключенным госконтрактам задействованы 17 компаний-подрядчиков. 47 из 93 пунктов (50,5%) были выполнены с участием "Ростелекома" (по госконтрактам, по договорам лизинга или аренды, в рамках концессии или субподрядных договоров), он же обеспечивает текущую эксплуатацию большей части своих АПВГК. Компания намерена и далее участвовать в создании цифровых систем весогабаритного контроля, применяя накопленную экспертизу и опыт, долгосрочные отношения с производителями профильного оборудования и программного обеспечения.

В настоящее время географическое распределение пунктов автоматического контроля неравномерно: большинство из них сосредоточены в Центральном (26,9%), Северо-Западном (24,7%) и Приволжском (18,3%) федеральных округах.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил: "Внедрение цифровых решений ВГК продиктовано необходимостью поддерживать автотрассы в нормативном состоянии. Сейчас мы видим, что работающие технические решения уже есть, теперь важно предложить рынку общую концепцию развития системы автоматического весогабаритного контроля. В создании пунктов автоматического контроля хорошо себя зарекомендовал "Ростелеком", у которого на данный момент максимальное количество реализованных проектов. Диалог с участниками рынка показывает, что развитие системы весогабаритного контроля должно также включать автоматизацию административных процедур, внедрение региональных порталов и личных кабинетов грузоперевозчиков. И все это - при постоянном взаимодействии с экспертным сообществом".

Подробнее об исследовании можно прочитать на сайте TelecomDaily.

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