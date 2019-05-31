"Единая Россия" согласовала кандидатуру Александра Нефедова в губдуму

В четверг, 30 мая, президиум генерального совета партии "Единая Россия" согласовал кандидатуру Александра Нефедова для замещения вакантного депутатского мандата Самарской Губернской Думы, сообщает пресс-служба партии. Кандидата представил заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Государственной Думы Виктор Селиверстов.

Напомним, Александр Нефедов занимал должность вице-губернатора с 2007 г., при этом до 2012 г. он являлся первым заместителем председателя правительства области, а потом стал его председателем. Занимаемую должность он покинул 20 мая 2019 года. Исполнять его обязанности пока назначен его заместитель Виктор Кудряшов.

Проект решения ПГС будет направлен президиуму регионального политического совета самарского регионального отделения партии.