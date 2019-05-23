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Спикер губдумы: Александр Нефедов "скорее всего" станет депутатом

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Недавно покинувший пост председателя правительства Самарской области Александр Нефедов "скорее всего будет работать в составе губернской думы депутатом". Об этом в четверг, 23 мая, во время заседания думы сообщил ее председатель Геннадий Котельников.

Сам Александр Нефедов от комментариев по данному вопросу воздержался.

Напомним, Александр Нефедов занимал должность вице-губернатора с 2007 г., при этом до 2012 г. он являлся первым заместителем председателя правительства области, а потом стал его председателем. Занимаемую должность он покинул 20 мая 2019 года. Исполнять его обязанности пока назначен его заместитель Виктор Кудряшов.

Вице-губернатор Александр Нефедов ушел в отставку Вице-губернатор Александр Нефедов ушел в отставку
Вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Александр Нефедов покинул свой пост. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе правительства Самарской области.

Ранее появлялась информация о том, что Александр Нефедов якобы займет в губернской думе кресло единоросса Сергея Денщикова.

На прошедшем 23 мая заседании думы было принято решение о досрочном сложении депутатским полномочий с Сергея Денщикова по его собственному заявлению. Такое решение, согласно прозвучавшей на заседании информации, Денщикова вынудили принять семейные обстоятельства.

Тем временем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сразу после отставки Александра Нефедова предложил ему место советника.

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