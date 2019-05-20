Вице-губернатор Александр Нефедов ушел в отставку

Вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Александр Нефедов покинул свой пост. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе правительства Самарской области.

Трудовой договор с Александром Нефедовым прекращен с 20 мая текущего года по его личному заявлению.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, временно исполняющим обязанности вице-губернатора - председателя правительства области назначен Виктор Кудряшов. До последнего времени он являлся заместителем председателя правительства региона.

Отметим, ранее появлялась информация о том, что Александр Нефедов якобы станет депутатом Самарской губернской думы, заняв кресло единоросса Сергея Денщикова. При этом 23 мая состоится заседание губдумы, на котором действительно будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий Денщикова.

Сам Александр Нефедов от комментариев относительно своего ухода из правительства региона отказался.