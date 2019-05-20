Вице-губернатор Александр Нефедов ушел в отставку

Вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Александр Нефедов покинул свой пост. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе правительства Самарской области.
Трудовой договор с Александром Нефедовым прекращен с 20 мая текущего года по его личному заявлению.
Как уточнили в пресс-службе кабмина, временно исполняющим обязанности вице-губернатора - председателя правительства области назначен Виктор Кудряшов. До последнего времени он являлся заместителем председателя правительства региона.
Отметим, ранее появлялась информация о том, что Александр Нефедов якобы станет депутатом Самарской губернской думы, заняв кресло единоросса Сергея Денщикова. При этом 23 мая состоится заседание губдумы, на котором действительно будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий Денщикова.
Сам Александр Нефедов от комментариев относительно своего ухода из правительства региона отказался.
Александр Нефедов - выходец из Новокуйбышевска. Должность вице-губернатора области он занимает уже более десяти лет. Свою трудовую деятельность он начал на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.
В 1991 г. он был избран председателем городского Совета народных депутатов и председателем горисполкома. В том же году указом президента РФ Александр Нефедов был назначен главой администрации Новокуйбышевска и после этого трижды (в 1996, 2000 и в 2007 годах) был избран главой Новокуйбышевска. Трижды, в 1994, 1997 и 2001 годах, избирался депутатом Самарской губернской думы.
Александр Нефедов занимает должность вице-губернатора с 2007 г., при этом до 2012 г. он являлся первым заместителем председателя правительства области, а потом стал его председателем.