Александр Нефедов будет назначен советником губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Об этом сообщается в пресс-релизе об отставке Нефедова с поста первого вице-губернатора - председателя правительства региона.

"Я хочу вас поблагодарить. Рад тому, что вы приняли мое предложение стать советником губернатора. Ваш опыт трудно переоценить, он очень важен для Самарской области, для всех муниципальных образований. Уверен, что он будет востребован на протяжении многих лет в нашей совместной работе", - приводятся в релизе слова Дмитрия Азарова.

Также сообщается, что глава региона вручил Александру Нефедову Почетную грамоту президента РФ за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, трудовой договор с Александром Нефедовым, занимавшим кресло вице-губернатора с 2007 г., прекращен с 20 мая по его личному заявлению.

Врио вице-губернатора - председателя правительства области назначен зампред облправительства Виктор Кудряшов.

Ранее появлялась информация о том, что Александр Нефедов якобы станет депутатом губдумы, заняв кресло Сергея Денщикова из "Единой России". При этом 23 мая состоится заседание думы, на котором действительно будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий Денщикова.

Сам Александр Нефедов комментировать свою отставку отказался.