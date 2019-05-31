СОЮБ опубликовала программу Литературной ночи

В Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) 6 июня, в 19:00, состоится акция Литературная ночь.

Программа мероприятия:

19:00 — открытие выставки работ студентов Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина отделения театрально-декорационной живописи. Работы посвящены театральному воплощению произведений А. С. Пушкина. В это же время выступят поэты Творческого объединения "МОСТ".

19:30 — "Пушкин на виниле" (в рамках цикла мероприятий "Виниловые вечера"). Прослушивание пластинок с аудиозаписями стихов А. С. Пушкина в исполнении актеров театра и кино (Михаила Казакова, Сергея Юрского и других).

20:00 — самарский автор и редактор интернет-портала Geekster Евгения Кусто представит книгу "Сказки Безумной Луны". Вместе с писателем читатели совершат путешествие по древним легендам, волшебным сказкам и мистическим историям Подлунного мира.

20:30 — театральный коллектив "Зеркала реальности" покажет лирическую комедию "Лепестки Сакуры, или Маленький театральный роман" от режиссера Эдуарда Устинова.

21:00 — показ фильма "Пиковая дама" под аккомпанемент экспериментального электронного проекта Lunatic Coffee Machine. Вдохновение группа черпает из старых видеоигр, глубоких звуковых ландшафтов и компьютерной эстетики.