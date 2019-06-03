Многие жители района "Кошелев" пользуются личным автотранспортом. Для того чтобы автомобилисты быстро и качественно решали проблемы со своими автомобилями, местный житель Дмитрий Журавлев открыл в "Кошелев-Парке" автосервис "АвтоОкей":

"Когда я сюда переехал, узнал, что здесь только "гаражные" или, наоборот, очень дорогие сервисы по обслуживанию автомобилей. И того, что подходило бы всем, нет. Поэтому и решил открыть свой автосервис здесь".

В новом видеоролике проекта "Жизнь в стиле К" предприниматель Дмитрий Журавлев рассказал, какая особенность есть у его автосервиса, и кто в нем работает.