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Дмитрий Журавлев: "Кошелев — это не только район, где живет моя семья, но и место работы" ТОАЗ обучит бизнесу людей старшего поколения Николай Мерзляков: "В "Кошелеве" можно открыть свой бизнес" "Умников" оставили на второй год В Самаре обсудили вопросы развития малого и среднего предпринимательства

Малый бизнес Экономическая политика

Дмитрий Журавлев: "Кошелев — это не только район, где живет моя семья, но и место работы"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Многие жители района "Кошелев" пользуются личным автотранспортом. Для того чтобы автомобилисты быстро и качественно решали проблемы со своими автомобилями, местный житель Дмитрий Журавлев открыл в "Кошелев-Парке" автосервис "АвтоОкей":

"Когда я сюда переехал, узнал, что здесь только "гаражные" или, наоборот, очень дорогие сервисы по обслуживанию автомобилей. И того, что подходило бы всем, нет. Поэтому и решил открыть свой автосервис здесь".

В новом видеоролике проекта "Жизнь в стиле К" предприниматель Дмитрий Журавлев рассказал, какая особенность есть у его автосервиса, и кто в нем работает.

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