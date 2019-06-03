Сотрудников Корпорации "Кошелев" на финише "Зеленого марафона" встретили аплодисментами

В субботу, 1 июня, в Самаре состоялся "Зеленый марафон". Жители города приняли участие в благотворительных забегах на 4, 2 км и 10 км.

"Зеленый марафон" в этом году был приурочен ко Дню защиты детей и прошел одновременно в 60 городах России — от Калининграда до Владивостока. Впервые в соревновательную программу были включены детские забеги для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

Сотрудники Корпорации "Кошелев" выбрали дистанцию на 4.2 км. На финише спортсменов аплодисментами встречала группа поддержки.