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Общество

Сотрудников Корпорации "Кошелев" на финише "Зеленого марафона" встретили аплодисментами

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 июня, в Самаре состоялся "Зеленый марафон". Жители города приняли участие в благотворительных забегах на 4, 2 км и 10 км.

Фото: Фото предоставлено автором

"Зеленый марафон" в этом году был приурочен ко Дню защиты детей и прошел одновременно в 60 городах России — от Калининграда до Владивостока. Впервые в соревновательную программу были включены детские забеги для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

Сотрудники Корпорации "Кошелев" выбрали дистанцию на 4.2 км. На финише спортсменов аплодисментами встречала группа поддержки.

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