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ГК СИНКО: генерация пользы

В Самаре начинает работу бесплатная "Школа здоровья"

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лечебно-диагностический комплекс "Медгард" предлагает жителям города послушать выступления врачей по целому ряду популярных тем и получить ответы на свои вопросы.

Фото: предоставлено ООО "Медгард"

Проект для клиник не новый — на базе родильного дома "Медгард" уже многие годы работает Школа будущей мамы, где акушеры-гинекологи и неонатологи рассказывают о беременности, родах, грудном вскармливании и правилах ухода за малышом.

Цель этого проекта та же — просветительская.

"Медики говорили, говорят и говорить будут, что своевременная и правильная диагностика — и есть залог успешного лечения и здоровья, — утверждают организаторы. — Но к сожалению, ментальность другая. Эти лекции — своего рода база знаний по разным направлениям медицины, которые имеют, в первую очередь, прикладной характер. Они призваны рассказать о том, на что обращать особое внимание, какие шаги предпринимать в различных ситуациях и даже затронут многие "спорные" стороны процесса профилактики и лечения".

Первая лекция курса состоится уже 6 июня. Акушер-гинеколог многопрофильного лечебно-диагностического комплекса "Медгард", врач высшей категории Татьяна Федорова расскажет о том, как правильно подготовиться к беременности, отменить контрацепцию и "просканировать" организм на основные вирусы и инфекции, способные оказать влияние на ее благоприятное течение.

Начало лекции в 14.00. Вход бесплатный и для всех желающих.
ул. Гагарина, 20 Б, конференц-зал ЛДК "Медгард"

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