В Самарской области пройдет цикл семинаров для предпринимателей по онлайн-кассам

В июне УФНС России по Самарской области проведет цикл семинаров для предпринимателей по онлайн-кассам на 83 обучающих площадках. Напомним, с 1 июля 2019 года в силу вступает новый порядок применения современной контрольно-кассовой техники.

Мероприятия в формате "Открытого урока" пройдут в налоговых инспекциях, администрациях муниципалитетов, общественных организациях, торговых центрах и рынках.

У предпринимателей есть возможность получить профессиональную консультацию из первых уст — задать специалистам свои вопросы по регистрации кассового оборудования, порядку предоставления государственной компенсации затрат на приобретение онлайн-касс в виде налогового вычета в размере 18 тыс. руб. за каждую кассу, актуальным нововведениям в рамках реализации кассовой реформы.

График проведения семинаров размещен на стендах инспекций и на сайте ФНС России, нюансы применения онлайн-касс разъяснят по телефонам "горячей линии" УФНС России по Самарской области: +7 (846) 933-52-41, +7 (846) 933-53-23, +7 (846) 933-52-98, +7 (846) 933-52-24.

Кроме того, в каждой налоговой инспекции организованы "Открытые классы" по ККТ, где готовы ответить на вопросы предпринимателей в режиме графика работы налогового ведомства и научить азам работы с онлайн-кассой.

Напомним, кассовая реформа началась в 2016 году, ее очередной этап завершается 1 июля 2019 года. Наиболее ожидаемые изменения "третьей волны" реформы, а это отсрочка до 2021 года применения онлайн-касс, может коснуться ИП без наемных работников, которые оказывают услуги, выполняют работы или продают товары собственного производства, при этом данная отсрочка не затронет перепродавцов товаров — ИП в сфере торговли независимо от наличия наемных работников. На сегодняшний день на территории Самарской области зарегистрировано более 53 тыс. онлайн-касс, что вдвое превысило показатель дореформенного периода.