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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ разрабатывает следующую генерацию внедорожника Lada 4×4

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: www.avtovzglyad.ru

АвтоВАЗ ведет активную работу над следующей генерацией внедорожника Lada 4×4, заявил avtovzglyad.ru директор автогигната по маркетингу Фабьен Гульми.

Как сообщил топ-менеджер, следующее поколение Lada 4×4 сохранит внедорожные умения, и это при том, что модель будет создана на современной "тележке". При этом значительно улучшится поведение машины на больших скоростях.

По представленным на данный момент сведениям, обновленный внедорожник Lada 4×4 будет сконструирован на "архитектуре" Renault Duster. Модель длиной в 4,2 метра будет приводиться в движение французским агрегатом H4M с рабочим объемом на 1,6 литров мощностью на 114 лошадиных сил, доставшимся от бренда Renault. Такой двигатель установлен на модели Lada Xray. Серийную вариацию LADA 4×4 российским автолюбителям стоит ждать в 2022 году.

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