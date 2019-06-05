Николай Рымарь расскажет о Рильке

В пятницу, 7 июня, в 18:30 в Центральной библиотеке им. Крупской (Самара, ул. Маяковского, 19) состоится встреча "Общества Рильке".
О Райнере Марии Рильке расскажет профессор Николай Рымарь.
В пятницу, 7 июня, в 18:30 в Центральной библиотеке им. Крупской (Самара, ул. Маяковского, 19) состоится встреча "Общества Рильке".
О Райнере Марии Рильке расскажет профессор Николай Рымарь.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.