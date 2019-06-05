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Литература Культура

Николай Рымарь расскажет о Рильке

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 июня, в 18:30 в Центральной библиотеке им. Крупской (Самара, ул. Маяковского, 19) состоится встреча "Общества Рильке".

О Райнере Марии Рильке расскажет профессор Николай Рымарь.

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