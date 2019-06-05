Диагностику дорог в области будет проводить управление автомобильными дорогами

Постановлением регионального правительства ГКУ "Региональный телекоммуникационный центр" переименовано в ГКУ "Управление автомобильными дорогами Самарской области".

Перед учреждением ставят три основные цели:

взвешивание крупногабаритных транспортных средств, определение их габаритов;

определение поставщиков для профильных ведомств и организаций;

проведение диагностики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Штат ГКУ при этом не изменится, предельная штатная численность составляет 27 человек. Финансирование учреждения обеспечит дорожный фонд.