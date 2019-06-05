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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Диагностику дорог в области будет проводить управление автомобильными дорогами

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Постановлением регионального правительства ГКУ "Региональный телекоммуникационный центр" переименовано в ГКУ "Управление автомобильными дорогами Самарской области".

Перед учреждением ставят три основные цели:

  • взвешивание крупногабаритных транспортных средств, определение их габаритов;
  • определение поставщиков для профильных ведомств и организаций;
  • проведение диагностики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Штат ГКУ при этом не изменится, предельная штатная численность составляет 27 человек. Финансирование учреждения обеспечит дорожный фонд.

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