Самарцам рассказали, как вести себя на воде

К началу купального сезона в регионе инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области ежедневно проводят усиленную профилактическую работу, целью которой является снижение количества происшествий на водных объектах.

В летний период наибольшую опасность для жизни и здоровья людей представляют купания на несанкционированных пляжах, оставление у воды детей без присмотра, купание в водоемах в нетрезвом состоянии.

Сотрудники ГИМС проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение количества несчастных случаев на воде и случаев гибели на них: осуществляют рейды и патрулирования водоемов, в ходе которых проводят разъяснительные беседы с любителями рыбной ловли, владельцами маломерных судов и гражданами, отдыхающими у воды, раздают памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб.

Кроме того, сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Самарской области проверяют у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерным судами и обращают внимание на своевременное техническое освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пассажиров в пути следования.

Выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать правила безопасного поведения:

Помните, что алкоголь и купание — несовместимые вещи. Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра на берегу и во время купания.

Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения. Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоемах. Частой причиной гибели в воде также являются переутомление, перегревание, переохлаждение и алкогольное опьянение.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха:

Не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы.

Купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями или постами

Внимательно следите за поведением детей на пляже, не допускайте шалости в воде.

Не оставляйте без присмотра детей, не умеющих плавать.

Не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии.

Не заплывайте далеко от берега — рассчитывайте силы на обратный путь.

Старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.

Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.

Если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега.

Не купайтесь в одиночку.

Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.

Если во время купания с Вами все же произошла непредвиденная ситуация, помните, главное — не поддаваться панике. При возникновении опасных обстоятельств следуйте следующим простым правилам:

Если случилась судорога:

если рядом есть люди — позовите их на помощь;

постарайтесь глубоко вдохнуть, расслабиться и свободно погрузиться в воду лицом вниз. Возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с силой согните колено, а затем выпрямите ногу с помощью рук. Повторяйте это несколько раз, пока есть возможность задерживать дыхание;

при продолжении судорог — до боли щипайте пальцами мышцу;

после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на спине, массируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу.

Если вы захлебнулись водой:

не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;

прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;

затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;

восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;

при необходимости позовите людей на помощь.

Крайне важно уметь помочь себе самому в случае возникновения экстремальной ситуации, но не менее важно и знать, как спасти других, если самостоятельно они этого сделать не могут.

Если вы увидели тонущего человека:

привлеките внимание окружающих громким криком, вызовите "Скорую помощь" и, скинув одежду и обувь, доплывите до утопающего;

спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас кидайте в воду по возможности ближе к утопающему;

если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, подплывите к нему сзади и за волосы (либо просунув руку под подбородок) приподнимите ему голову, перевернув на спину, чтобы лицо находилось над водой. Если человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы;

если утопающий погрузился на дно, оглянитесь вокруг, запомните ориентиры на берегу, чтобы течение не отнесло вас от места погружения, затем начинайте искать утонувшего под водой;

если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов "изо рта в рот" и, подхватив его одной рукой за подбородок, плывите к берегу.

Мероприятия первой помощи должны выполняться быстро: