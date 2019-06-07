В большинстве лесов Самарской области ожидается высокая пожарная опасность

В Самарской области установился 4-й класс пожарной опасности лесов, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС". Особенно осторожными с огнем нужно быть в Самаре, Сызрани, Алексеевском, Безенчукском, Волжском, Кинель-Черкасском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском и Шигонском районах.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:

соблюдайте запрет на посещение лесов;

не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоемов);

не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.;

не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

водителям необходимо быть предельно внимательными: брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьезного лесного пожара.

Отметим, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима размеры административных штрафов возрастают: от 2 тыс. до 4 тыс. руб., а в случае возникновения пожара - до 5 тыс. рублей.

Предусматривается и уголовная ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей либо за умышленный поджог.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области 8-800-100-94-00 (круглосуточно).