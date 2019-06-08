Аграрии Красноярского района нацелены на высокий урожай

Сельхозпредприятия Красноярского района завершили сев яровых культур. В целом по району сев произведен на площади 44 тыс.га или 100% от прогнозных значений, в том числе сев яровых зерновых и зернобобовых культур произведен на площади — 18,7 тыс. га., однолетних трав 0,8 тыс. га., технических 24,5 тыс. га.

Под озимый клин с осени 2018 года было отведено 18,0 тыс. га. К сожалению, в связи с неблагоприятными погодными условиями сохранилось 16,8 тыс.га озимых зерновых культур, в том числе в хорошем состоянии 9,7 тыс.га, в удовлетворительном 7,1 тыс. га.

Под урожай 2019 года было высеяно 3211 тонн семян яровых зерновых культур. Обновление своего семенного фонда произвели: ООО "Хорошенькое-Агро", ООО "Премьер Агро", ООО "Мясагропром", ООО Компания "Био-Тон", ООО "Русское поле", ООО "КФХ Висловское", ООО "Радуга". Общий объем приобретенных элитных семян составил 424 тонны.

Для формирования высоких урожаев Красноярские сельскохозяйственные товаропроизводители используют минеральные удобрения. На текущую дату объем приобретенных и внесенных минеральных удобрений составил 2054 тонны. Аграрии района в качестве эффективного регулятора роста и развития растений традиционно используют подкормки сельскохозяйственных культур микроудобрениями. Данная работа уже начата. В настоящее время ведутся обработки посевов от болезней, вредителей и сорняков. Обработано более 15 тыс. га.

Кроме этого в текущем сезоне продолжится ввод в оборот залежных земель. Запланировано ввести 1232 гектара неиспользуемой пашни. Работу по освоению неиспользуемых земель начали ООО "Чубовское" и КФХ Садыков С.А.