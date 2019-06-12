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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поучаствовал в масштабном городском квесте в День России

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в День России главной развлекательной площадкой дневных мероприятий стала ул. Куйбышева. В самый разгар празднования главную улицу города, которая в этот день стала пешеходной, посетил губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: Андрей Савельев

"Изюминкой" празднования самого молодого государственного праздника страны стал масштабный квест "Мое время в моей стране", во время которого каждый мог посетить станции и ответить на вопросы. Каждая из 85 станций была посвящена традициям и знаковым местам одного из регионов России.

Тысячи самарцев и гостей города приняли участие в квесте. К ним присоединился и Дмитрий Азаров. Он прошел несколько станций. В частности, на станции Забайкальский край вопросы касались географии, а также истории строительства Байкало-Амурской магистрали. На станции Приморский край, помимо вопросов об особенностях Приморья нужно было назвать знаковые места региона.

Губернатор также посетил тематические площадки: музыкальные, танцевальные и другие, где пообщался с самарцами и гостями города.

Напомним, вечерняя часть праздника пройдет на пл. Куйбышева. С 18:30 до 23:00 здесь состоится праздничный концерт, посвященный Дню России "Мое время в моей стране", в котором примут участие самые популярные молодежные группы Самарской области. Финальным аккордом станет праздничный фейерверк.

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