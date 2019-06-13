Самарская область присоединилась к проекту "Профстажировки 2.0"

В четверг, 13 июня, в Москве на площадке информагентства ТАСС губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в пресс-конференции, посвященная запуску платформы "Профстажировки 2.0". Это совместный проект АНО "Россия — страна возможностей" и Общероссийского народного фронта.

Участие в конференции приняли также сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, руководитель проекта "Профстажировки", член Общественной палаты РФ Илья Семин, а также заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская и заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев.

Благодаря проекту "Профстажировки 2.0" студенты средних и высших учебных заведений смогут пройти практику в ведущих компаниях страны. На платформе проекта партнеры-работодатели смогут размещать практико-ориентированные задания (кейсы), а учащиеся будут выполнять их в качестве дипломных и курсовых работ.

Авторов лучших решений пригласят на практику или стажировку. Принять участие в конкурсе может любой студент. Для этого нужно оставить заявку на сайте профстажировки.рф. К 1 сентября можно будет приступить к выполнению заданий.

Всего партнерами-работодателями (более 170 компаний) уже подготовлено более 700 кейсов, а к сентябрю это число может увеличиться до 3 тысяч. В "Профстажировках 2.0" задействованы ведущие предприятия и ведомства страны. Кейсы подготовили министерство строительства и ЖКХ РФ, ПАО "Россети", "СИБУР", "ВСК" и "Уралкалий".

Первым из регионов страны к "Профстажировкам 2.0" присоединилась Самарская область. Наш регион стал для этого проекта пилотным. Соответствующее соглашение о сотрудничестве Дмитрий Азаров и генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров подписали в ходе пресс-конференции.

"Особо для нас ценно сотрудничество с таким регионом, как Самарская область, — подчеркнул Алексей Комиссаров. — Я хочу сказать спасибо Дмитрию Азарову, все наши проекты успешно реализуются именно в Самарской области, и мы видим результат".

Самарская область уже включила в проект 45 кейсов — это порядка 6,5% от общего количество заданий "Профстажировки 2.0". "Мы активно поработали с нашими ведущими предприятиями. Считаю правильным, когда органы власти создают импульсы на местах по участию в проекте", — отметил глава региона.

Почти четверть из подготовленных проектов предоставило АО "АвтоВАЗ" — крупнейший производитель автомобилей в России и Восточной Европе. Автогигант предложил задания в самых разных сферах: защищенность автомобилей от электромагнитного воздействия, система помощи водителям и т. д.

По словам губернатора, это позволит и дальше развивать машиностроение в регионе, привлекать к этой работе как наших студентов, так и выпускников из других субъектов РФ. Также в проект активно включились предприятия химической и нефтехимической отрасли. Наряду с машиностроением, это тоже отраслевые компетенции Самарской области. Например, ПАО "КуйбышевАзот" представило 6 разных кейсов: по снижению технологических затрат, охране труда, экологической безопасности.

Свои предложения дали и другие крупные промышленные предприятия губернии: 8 кейсов от АО "Арконик СМЗ", 5 кейсов от ООО "СИБУР Тольятти", 6 кейсов от АО "Тольяттисинтез", 2 кейса от областных подразделений компании "Россети". Например, "Арконик СМЗ" предлагает студентам поработать над заданием по очистке воды в пруду-отстойнике ливневых стоков завода с использованием отечественных химических реагентов и бактерий.

В работу активно включилась и социальная сфера. Кейсы в проект подготовили ряд больниц, например, ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ, ГБУЗСО "Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3" и др.

"Сбережение народа — это главная задача, поставленная президентом РФ, и все национальные проекты направлены на это. Мы рады, что по теме снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний наши медицинские учреждения предложили кейсы в первую очередь в сфере организации здравоохранения", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам координатора проекта "Профстажировки 2.0", члена Общественной палаты РФ Ильи Семина, органы власти, которые также могут размещать кейсы, найдут дополнительные идеи для реализации национальных проектов. "Фактически, "Профстажировки 2.0" позволят привлечь тысячи студентов к практической реализации нацпроектов на местах", — сказал он.

Дмитрий Азаров также отметил, что проект "Профстажировки 2.0" станет отличным дополнением к работе, которую регион уже ведет по проекту "Кадросфера".

Алексей Комиссаров отметил уникальные наработки Самарской области и подчеркнул, что проект "Кадросфера" будет полезен и интересен не только для нашей губернии, но и для всех регионов России. "С таким подходом талантливые кадры будут оставаться в своих регионах", — сказал Алексей Комиссаров.

Реализации проекта будет способствовать и то, что на территории Самарской области создан научно-образовательный центр который уже имеет таких индустриальных партнеров, как ГК "Ростехнологии". Проект "Профстажировки 2.0" окажет серьезную помощь в формировании и развитии НОЦ, уверен губернатор.