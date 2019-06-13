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Интернет Транспорт и связь

Tele2 запустила выгодный тариф для интернета вещей

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор Tele2 представляет новый тарифный план "Интернет для вещей" для smart-часов, сигнализации и других умных устройств. Его отличает низкая цена, оптимальное наполнение и сохранение условий в поездках по России.

Новый тарифный план "Интернет для вещей" предназначен для владельцев smart-часов, сигнализации, трекеров и других умных гаджетов. Всего за 100 рублей в месяц пользователи получают 30 минут на все номера России, 300 Мб и 100 SMS. Включенного интернет-пакета вполне достаточно для умных устройств, так как они потребляют небольшой объем трафика.

Условия сохраняются в поездках по России: все входящие бесплатны, а исходящие звонки и мобильный трафик расходуются из пакета. Важным преимуществом тарифа является округление трафика до 1 Кб.

При исчерпании пакета интернет по-прежнему работает на скорости 64 Кбит/c. Этого достаточно для сохранения функции определения местоположения, например, на умных часах. Если smart-часы используются ребенком, то родитель всегда может установить его местоположение даже при закончившемся пакете интернета. При этом остаются доступными базовые для родительского контроля функции: возможность для ребенка воспользоваться кнопкой экстренного вызова, а для родителя — позвонить ему. Абоненты могут продлить интернет на большой скорости, докупив нужный объем трафика.

Приобрести умные устройства и подключить тариф можно в фирменных салонах Tele2. Компания предлагает клиентам воспользоваться преимуществом — приобрести тариф на год со скидкой почти 35%. Таким образом, они заплатят 790 руб. вместо 1200 руб. и забудут о внесении абонентской платы на 12 месяцев. Клиенты могут помесячно вносить абонентскую плату и, убедившись в удобстве тарифа, в любой момент активировать годовой контракт в личном кабинете по цене 790 руб.

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