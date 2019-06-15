Глава региона провел встречу с победителями конкурса президентских грантов

В пятницу, 14 июня, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с победителями конкурса президентских грантов 2019 года. Проекты 31-ой общественной организации из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска и Безенчука получили поддержку главы государства в этом году.

На реализацию проектов Фонд президентских грантов направит в Самарскую область 62,2 млн руб., это на 33% больше, чем в прошлом году. Из общего количества заявок, поданных от региона, поддержку получили более 20% — это один из лучших результатов в стране.

"Сегодня в зале собрались люди небезразличные, активные, энергичные, всегда готовые прийти на помощь другому человеку. Люди, которые в хорошем смысле одержимы светлыми идеями: идеями развития нашего общества, помощи, реализации проектов, направленных в будущее", — отметил Дмитрий Азаров.Глав

Глава региона поблагодарил участников встречи за ту работу, которую они ведут на благо общества, и напомнил, что именно Владимир Путин стал инициатором широкой государственной и прямой президентской поддержки общественных инициатив.

"Для нас ваши проекты крайне важны. Эта встреча — не только знак благодарности и признательности вам за то, что вы делаете, но и, конечно, искреннее желание поддержать те проекты, которые вы реализуете", — заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона также отметил, что в последние годы беспрецедентная поддержка общественным инициативам оказывается и на региональном уровне. Более 230 млн руб. в этом году выделено из бюджета Самарской области на поддержку идей некоммерческих организаций. Для сравнения, в прошлом году на эти цели было направлено лишь 80 млн рублей.

"Беспрецедентная сумма. Можно сделать очень много добрых дел. Главное — энергия, желание людей, реальная гражданская инициатива. Понимая, насколько важно развивать общественную активность, мы будем и дальше не только сохранять, но и увеличивать меры поддержки", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

После краткой вступительной речи губернатор попросил всех желающих представить свои проекты, а главное, рассказать то том, какую поддержку им может оказать регион.

Константин Клюев рассказал о социально-патриотическом проекте "Память", который реализуется с 2014 года. Главные цели проекта — возрождение и популяризация военных песен России, военно-патриотическое воспитание молодежи.

В проекте участвуют воспитанники детских домов, курсанты, кадеты, ветераны боевых действий. За время работы проект вышел далеко за рамки одного региона и приобрел международный уровень. В мероприятиях традиционно участвуют представители Белоруссии, Казахстана. Количество детей, выступающих на фестивале, выросло за эти годы с 65 до 1300.

Проект "Дендропарк" представила Екатерина Красильникова из Тольятти. Его задача — превратить заложенный в 2000 году дендрарий в любимое место отдыха горожан и создать еще одну точку притяжения туристов на карте Самарской области. Группа энтузиастов занимается благоустройством дендрария уже несколько лет. Президентская поддержка позволит вывести эту работу на новый уровень. Кроме того, предполагается создать в десяти тольяттинских школах отряды, которые бы брали шефство над благоустройством определенных участков "Дендропарка".

Дмитрий Азаров подчеркнул: "Дендропарк", созданный руками людей — это отличная инициатива, которая действительно может стать особенностью Тольятти, привлечь горожан и туристов".

Вместе с тем, сейчас о "Дендропарке" мало что известно. Широкий круг людей незнаком с этим и многими другими проектами. Глава региона поручил департаменту информационной политики администрации губернатора Самарской области предоставить всем организациям — победителям президентских грантов возможность рассказать о своих проектах в СМИ.

Что касается поддержки проекта со стороны городских властей, Дмитрий Азаров заметил: "Этот проект может стать прорывом для Тольятти, администрация города должна ему помогать".

Руководитель организации инвалидов-колясочников "Десница" Евгений Печерских рассказал о проекте, который должен облегчить трудоустройство молодым людям с инвалидностью. По его словам, организация накопила в этой сфере огромный опыт, сделан ряд наблюдений, которые позволили выявить системные проблемы, требующие решений на уровне власти.

Например, проведены исследования о том, какие профессии могут быть востребованы людьми с ментальными нарушениями."Мы пытаемся не только трудоустроить ребят, а выстроить систему. И она выстроится тогда, когда мы начнем работать по профподготовке с коррекционными школами".

По мнению Евгения Печерских, сегодня профориентации там уделяется мало внимания. Нет специального оборудования, при обучении не учитываются запросы рынка труда. "В итоге одним ребятам после школы приходится обучаться дополнительно, другие замыкаются в себе и оставляют попытки трудоустройства", — отметил Евгений Печерских.

"Это важнейшая тема, — подчеркнул губернатор. — Вы проводите огромную работу, большое вам за это спасибо!"

Дмитрий Азаров поручил подключиться к решению вопросов по повышению качества профориентационной работы для инвалидов Общественную палату Самарской области, профильные министерства. Совместно с "Десницей" они рассмотрят перечень востребованных профессий, которые могут освоить люди с особенностями здоровья, пересмотрят подходы к профессиональному образованию в коррекционных школах.

Елена Быкова занимается проектами в области информационного развития — "Дорога добра", "Школа компьютерного творчества". Она подняла проблему сопровождения проектов после окончания срока действия грантов. Зачастую проекты продолжают работать, но прежней поддержки уже не имеют.

Дмитрий Азаров согласился с тем, что проекты-победители президентских грантов должны иметь поддержку на всем сроке своего действия и поручил профильным подразделениям администрации губернатора такую работу организовать.

Лидия Семенова рассказала руководителю области об уникальном проекте, который реализуется с 2002 года — молодежный симфонический оркестр Поволжья. Уже сейчас идет отбор музыкантов для участия в летней сессии, которая пройдет в августе в Тольятти. Ожидается порядка 140 виртуозов. По результатам отбора будут сформированы три состава: молодежный (от 16 до 28 лет) — большой симфонический, юношеский (от 14 до 20 лет) — малый симфонический и камерный (от 16 до 28 лет) оркестры. Лидия Семенова пригласила губернатора на фестиваль "Классика OPEN FEST".

"Будут концертные программы, и хотелось бы их широко показать. Например, на сцене Самарского академического театра оперы и балета и в филармонии. В прошлому году нам пришлось платить за аренду залов. Для НКО — это большая проблема", — обратилась Лидия Семенова к главе региона.

Дмитрий Азаров уже в рамках встречи принял решение: "Для всех творческих проектов, которые получают поддержку из фонда президентских грантов, концертные залы должны предоставляться без арендной платы" и поручил профильным ведомствам детально проработать этот вопрос.

"Нужны зрители, которые любят молодежные оркестры, интересуются их творчеством", — отметила Лидия Семенова, обращаясь к губернатору со словами благодарности. Дмитрий Азаров предложил выступить молодежному симфоническому оркестру Поволжья на форуме "iВолга".

"Представляете, молодые музыканты приехали бы к молодым, талантливым и энергичным ребятам и показали бы себя — выступили в рамках закрытия или открытия Иволги на open air. На мой взгляд, это было бы интересно всем", — отметил руководитель региона.

Обстоятельное обсуждение проектов, удостоенных президентских грантов, продолжалось почти три часа. В завершении встречи участники поблагодарили губернатора за открытый и обстоятельный разговор и выразили пожелание, чтобы такие встречи стали регулярными.