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Вместо Николая Митрянина кандидатом в депутаты от "Единой России" будет выдвигаться Андрей Мастерков

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Николай Митрянин отказался от выдвижения кандидатом в депутаты Самарской Губдумы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11, сообщает пресс-служба "Единой России". Он написал заявление с формулировкой "по семейным обстоятельствам".

Вместо него на согласование с президиумом генерального совета "ЕР" отправлена кандидатура Андрея Мастеркова, занявшего второе место на предварительном голосовании по указанному округу.

"Николай Николаевич был победителем праймериз, но обстоятельства сложились так, что он не сможет далее участвовать в избирательной кампании. Все однопартийцы желают Николаю Николаевичу успехов и крепкого здоровья. Теперь, в соответствии с требованиями устава партии и положения о порядке проведения предварительного голосования, а также на основании отказа от выдвижения кандидата Николая Митрянина, президиум регионального совета путем тайного голосования решил представить на рассмотрение кандидатуру Андрея Мастеркова, для согласования" — прокомментировала ситуацию секретарь самарского реготделения "Единой России" Екатерина Кузьмичева.

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