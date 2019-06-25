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Владимир Кошелев провел прием граждан

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы, член фракции "Единая Россия" Владимир Кошелев, провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

Фото: Фото предоставлено автором

Депутат Владимир Кошелев известен как успешный руководитель строительных проектов, к которому жители стремятся попасть на прием и получить необходимую помощь. Иногда обращаются люди, которые десятки лет пытаются решить проблемы и отчаялись получить поддержку от властей.

Несколько инициативных групп обратились к депутату, чтобы решить проблему недостроенного жилья. В одном из случаев дом не достроен. В другом случае обманутые дольщики уже больше десяти лет пытаются получить свое жилье, за это время поменялся собственник дома, но проблема так и не решилась.

Владимир Кошелев поручил сделать депутатский запрос по этим вопросам.

Молодой мужчина обратился с проблемой строительства дома на своем земельном участке в жилом массиве Железнодорожного района. Из-за смены зоны застройки он не может получить разрешение на стройку.

Владимир Кошелев поручил ответственным лицам сделать депутатский запрос, вопрос требует проработки.

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