В Самаре началась подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы

В среду, 26 июня, в думе Самары состоялось заседание городского Координационного совета по патриотическому воспитанию. Его участники обсудили прошедшее празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и предложения по подготовке к будущей юбилейной дате.

Почти все самарские школьники, 90 тыс. человек, в этом году побывали на встречах с участниками войны и тружениками тыла, участвовали в акциях "Ветеран живет рядом" и "Посылка солдату". Об этом рассказала заместитель руководителя управления воспитательной работы и дополнительного образования городского департамента образования Марина Бажанова. Более 77 тыс. самарских детей и подростков стали участниками конкурсов патриотической направленности.

Первый заместитель председателя Самарского городского совета ветеранов Владимир Фролов сообщил, что в самарских школах ежегодно проходят более 500 уроков мужества. Масштабная работа ведется в школьных музеях города. Они действуют в большинстве образовательных учреждений Самары, 60% музеев прошли паспортизацию и являются официально зарегистрированными.

Председатель Координационного совета, спикер думы Самары Алексей Дегтев напомнил, что в этом году по инициативе депутата Государственной думы РФ Александра Хинштейна состоялась Всероссийская акция "Диктант Победы". Этот проект, позволяющий проверить знания по истории Великой Отечественной войны, получил большой общественный резонанс. Спикер думы Самары отметил повод для гордости: в числе победителей федерального уровня чествовали нашу землячку Яну Тысченко.

Однако у многих участников — как школьников, так и взрослых — диктант выявил пробелы в знаниях. "Это серьезная проблема, которая заставляет задуматься о необходимости включения единого госэкзамена по истории в список обязательных", — сказал Алексей Дегтев. Он высказался за продолжение акции в будущем году и отметил, что подготовка к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы уже стартовала.

Депутаты думы Самары предлагают к реализации ряд инициатив, в их числе — вручение памятных нагрудных знаков "Знамя Победы" и "Скорбящей матери" для поощрения за активную патриотическую работу на федеральном и региональном уровне. Владельцам рекламных щитов, возможно, будет рекомендовано разместить на них поздравления в период празднования. Такая форма работы уже применялась в предыдущие годы. Кроме того, предлагается примкнуть к патриотической акции Общественной палаты РФ и установить в Парке Победы флагштоки с копией Знамени Победы.

Подробнее об этом читайте в газете "Волжская коммуна" от 28 июня.