Мастерков и Гринько стали кандидатами от "Единой России" в губдуму

Во вторник, 2 июля, на заседании президиума регполитсовета "Единой России" был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты Самарской губернской думы шестого созыва на дополнительных выборах.

Речь шла о Безымянском одномандатном избирательном округе № 11 и Приволжском одномандатном избирательном округе № 19.

По результатам тайного голосования кандидатами стали по Безымянскому округу № 11 Андрей Мастерков, а по Приволжскому - Сергей Гринько.

Отметим, что места в областном парламенте освободились после досрочной отставки депутата Валерия Трояна в феврале этого года и смерти спикера губдумы Виктора Сазонова в сентябре 2018 года.