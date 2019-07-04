В Самаре пройдет Мемориал Льва Полугаевского

С 9 по 19 июля в Самаре состоится традиционный Мемориал Льва Полугаевского, который станет этапом соревнований на Кубок России среди мужчин по шахматам.

В турнире примут участие более 130 шахматистов со всей России, а также гости из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Солидный призовой фонд в размере 500 тыс. руб., обеспеченный организаторами из областной федерации шахмат и Российской шахматной федерации, позволит собрать на турнир представительный состав участников.

За награды на берегах Волги будут сражаться как минимум шесть гроссмейстеров, а также международные мастера и мастера ФИДЕ. В соревнованиях примут участие и сильнейшие шахматисты Самарской области.

Мероприятие пройдет в городском спортивном центре "Ладья", в шахматном клубе имени Полугаевского. Место проведения вдвойне примечательно тем, что рядом находится завод автотракторного электрооборудования, где молодым инженером работал Лев Полугаевский.

Лев Абрамович Полугаевский (1934-1995) — международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион СССР и победитель шести Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной СССР, неоднократный участник турниров за звание чемпиона мира. Он родился в Могилеве, но свои первые шахматные ходы сделал в Куйбышеве. На берега Волги его семья перебралась с началом Великой Отечественной войны. Шестиклассник школы № 6 Лева Полугаевский начал заниматься шахматами в секции Дворца пионеров. В это время в городе проживали многие известные шахматисты страны.

В память о великом земляке, шахматисте и тренере (Полугаевский был тренером-консультантом Анатолия Карпова во время его матчей на первенство мира с Виктором Корчным в 1978-м и 1981-м) с 2011 г. с подачи президента федерации шахмат ПФО и Самарской области Евгения Серпера проводится Мемориал Полугаевского. В этом году девятый по счету турнир является шестым из 11 проходящих в течение года в разных городах страны этапов Кубка России.

В первом Мемориале Льва Полугаевского в 2011 г. участвовало 122 шахматиста из 30 различных стран и регионов — от США до Ямало-Ненецкого автономного округа.

По словам председателя окружной и областной федераций шахмат, депутата Госдумы Евгения Серпера, этот вид спорта издавна пользуется в Самарской области особой популярностью, и сегодня шахматы находят множество поклонников среди людей всех возрастов и профессий.

"Одна из ярчайших страниц в истории шахмат связана с именем нашего прославленного земляка, неоднократного претендента на звание чемпиона мира Льва Полугаевского. Благодаря совместным усилиям российской шахматной федерации, окружной и региональной федераций, областного правительства мы проводим соревнования, посвященные памяти знаменитого гроссмейстера, уже девятый раз", — отметил Евгений Серпер.

Он выразил уверенность, что проведение этапа Кубка России даст новый импульс развитию шахмат в нашей губернии и позволит участникам этих престижных соревнований в полной мере проявить все свое умение и мастерство.

Всего будет разыграно 28 призов, включая поощрительные — за лучшие результаты среди женщин, ветеранов, юношей и девушек до 16 лет. Соревнования пройдут по швейцарской системе в девять туров. За партиями лидеров можно будет наблюдать на сайте федерации шахмат Самарской области в режиме онлайн.