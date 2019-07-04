В регион приедут отдыхать дети из пострадавших районов Иркутской области

В среду, 3 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе форума "Производительность 360" в Нижнем Новгороде сообщил о том, что 100 детей из пострадавших районов Иркутской области приедут на летний отдых в наш регион.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня, когда в регионе начались дожди. В пик паводка максимальный уровень реки Ия в городе Тулун поднимался до отметки 14 м (при критической отметке 700 см), реки Ока в селе Ухтуй — на 10 м, реки Уда в Нижнеудинске — на 2,5-3 м, реки Белая в поселке Мишелевка — на 2,5 м. В результате наводнения была частично разрушена автомобильная инфраструктура. В зону подтопления попали десятки населенных пунктов. Подтоплено более 6700 жилых домов.

Из зон подтопления эвакуировали почти 2600 человек. По данным на 2 июля, погибло 18 человек, судьба еще 17-ти неизвестна.

Дмитрий Азаров связался с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и коллегами из Иркутской области и предложил им помощь нашего региона. В правительстве Иркутской области попросили помочь организовать летнюю оздоровительную кампанию для детей из пострадавших районов.

"Президент России Владимир Владимирович Путин лично принял участие в оказании им помощи и ликвидации последствий наводнения. Со стороны федеральной власти Иркутскому региону сегодня оказывается всемерная помощь. Поэтому единственное, что коллеги попросили — вывезти детей из пострадавших районов. Чтобы за время их отдыха и оздоровления на территории Самарской области были отстроены дома, приведены в порядок города и поселки — чтобы детки вернулись в нормальные бытовые условия. Мы отправляем телеграмму с готовностью разместить детей из Иркутской области на территории Самарского региона для организации летней оздоровительной кампании", — сказал Дмитрий Азаров.