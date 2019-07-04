В регион поступит новое оборудование в рамках нацпроекта "Культура"

Самарская область заключила контракты на поставку многофункциональных передвижных культурных центров — автоклубов, которые поступят в регион в рамках нацпроекта "Культура".

Напомним, с 2019 года в Самарской области начата реализация трех федеральных проектов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура", входящих в нацпроект "Культура".

В основные задачи проектов входит создание и модернизация объектов культуры, широкая поддержка творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских и творческих проектов, внедрение информационных технологий.

"Самарской области — региону с мощными культурными традициями — нужно по максимуму воспользоваться возможностями этого национального проекта", — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

Одним из мероприятий в рамках реализации нацпроекта является приобретение автоклубов, которые оснащены звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии. Это позволит проводить культурно-массовые акции на любой доступной для проезда территории, что особенно актуально для тех мест, где нет стационарных учреждений культуры.

До конца ноября такие автоклубы поступят в Алексеевский, Волжский, Похвистневский, Сызранский и Сергиевский муниципальные районы — по одному в район.

Другим важным направлением работы в рамках нацпроекта является оснащение учреждений культуры виртуальными концертными залами — специальным оборудованием, позволяющим вести онлайн-трансляции интересных концертов и мероприятий.

Запланирована установка таких залов на базе Тольяттинской филармонии, малого зала Сызранского драматического театра им. А.Толстого, Детской школы искусств "Гармония" в Чапаевске, ДК "Россия" в Отрадном. На данный момент соглашения на приобретение и установку оборудования заключены, средства перечислены муниципалитетам.

Дополнительно в 2019 году за счет областного бюджета на базе учреждений культуры в городских округах Похвистнево и Жигулевск будет организовано еще два виртуальных концертных зала.

Также уже заключены соглашения об организации 9 библиотек по модельному стандарту, то есть таких учреждений, которые будут совмещать в себе функции библиотеки и культурно-образовательного центра. Такие библиотеки появятся в Самаре, Тольятти, Октябрьске, Сызрани, Приволжском и Сергиевском районе.

В августе в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России по нацпроекту "Культура" в Самарскую область будут доставлены 55 пианино отечественного производства, которые направят в детские школы искусств.

В 2019 году 4 муниципальных образования Самарской области получат финансирование от Фонда кино на оснащение оборудованием кинозалов. Это Клявлинский, Сергиевский, Нефтегорский муниципальные районы и городской округ Жигулевск.

2 государственных учреждения культуры — Самарский академический театр оперы и балета и Самарская государственная филармония — будут оснащены музыкальными инструментами и оборудованием.