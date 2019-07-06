Дмитрий Азаров поздравил тольяттинцев с Днем рождения АвтоВАЗа

В субботу, 6 июля, на АвтоВАЗе прошел День открытых дверей, посвященный 53-летию со дня основания предприятия. По традиции, заложенной в новое время, в преддверии праздника завод открывает двери для гостей: промышленную площадку АвтоВАЗа может посетить любой желающий. Для десятков тысяч тольяттинцев, а так же гостей из других городов и стран, проводятся экскурсии по производственным цехам с возможностью провести тест-драйв автомобилей Lada. На площадке перед заводоуправлением разворачивается большая развлекательная программа для взрослых и детей. Тольяттинцы приходят сюда целыми семьями, для того, чтобы поздравить родной завод и порадоваться его успехам.

В этом году на Дне открытых дверей АвтоВАЗа царила атмосфера особого праздника: накануне завод возобновил работу после двухдневного простоя. Напомним, что производство останавливалось из-за неправомерных действий нижегородского поставщика комплектующих. Ситуацию удалось урегулировать благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и поддержке со стороны полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

"АвтоВАЗ сегодня проводит День открытых дверей в рабочей, а, значит, в праздничной атмосфере. Я очень рад, что мы вместе нашли варианты преодоления этих трудностей. Предприятие работает в обычном режиме, с темпами, опережающими прошлогодние показатели", — отметил приветствуя жителей города Дмитрий Азаров.

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис выразил благодарность Главе региона и федеральным властям за поддержку предприятия.

"Моя личная благодарность Дмитрию Азарову, который вмешался в эту ситуацию и оказал активную поддержку в решении проблемы, — отметил Ив Каракатзанис. — Мы много работаем для того, чтобы выполнить наш среднесрочный план развития. Нашими приоритетами являются социальные программы и улучшение условий труда".

Ив Каракатзанис напомнил, что, в соответствии с договоренностью руководства предприятия и заводского профсоюза, с 1 июля на АвтоВАЗе на 7% проиндексирована заработная плата работников. Он также сообщил, что по итогам работы предприятия в первом полугодии текущего года, всем работникам АвтоВАЗа будет выплачена премия в размере 7 тыс. рублей.

Вместе с президентом АвтоВАЗа Дмитрий Азаров побывал на главном конвейере предприятия, пообщался с заводчанами и гостями, среди которых было немало детей. Глава региона отметил важность проведения подобных мероприятий, в первую очередь, для подрастающего поколения, которому в скором времени предстоит выбирать будущую профессию.

Мастер цеха Владимир Держак — вазовец со стажем — в День открытых дверей пришёл на родной завод супругой и сыном: "Сегодня радостно на душе от того, что есть работа. Большое спасибо вам за то, что помогли запустить производство", — сказал заводчанин, обращаясь к Дмитрию Азарову.