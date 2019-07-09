Возле Жигулевска планируют построить горнолыжный комплекс

В понедельник, 8 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Жигулевска Дмитрием Холиным, в ходе которой обсуждались социально-экономическое развитие города и реализация национальных проектов на его территории, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе встречи Дмитрий Холин представил главе региона проекты, которые будут способствовать раскрытию туристического потенциала города. Один из них касается комплексного развития с. Ширяево как перспективного центра событийного туризма в Самарской области и Приволжском федеральном округе.

Дмитрий Азаров проект одобрил и поручил главе Жигулевска до 1 августа провести встречи с представителями профильных министерств для детальной проработки проекта и уточнения путей его реализации.

Также Дмитрий Холин представил проект строительства горнолыжного комплекса на горе Отважная. По словам главы Жигулевска, в проекте уже проработаны возможные маршруты прохождения трасс, варианты размещения отеля и всей необходимой инфраструктуры. Дмитрий Азаров поручил министерству экономического развития инвестиций Самарской области подключиться к поиску инвесторов, заинтересованных в реализации проекта.